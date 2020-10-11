Muammer Kaddafi'nin 160 milyon euroluk kayıp serveti Fransa'da yaşayan Türk çiftteymiş!

LİBYA'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye ait 160 milyon euro değerindeki kaybolan servetinin izi, Fransa'da bulundu. 160 milyon Euroluk servet Fransa'da yaşayan bir Türk çiftteymiş. O servetin parçası olan on binlerce euro yıpranmış banknotu kullanan Türk çift hakkında soruşturma başlatıldı.

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Muammer Kaddafi'nin kayıp servetin hikayesi 2010 yılında Libya hükümetinin Alman Merkez Bankası'ndan bilinmeyen bir sebeple aldığı 160 milyon euro ile başlıyor. 100 ve 200 euro banknotlardan oluşan servet, Bingazi'deki bir bankada tutuluyor. Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından başlayan iç savaşta 2017 yılında, Libya Ulusal Ordusu paraya el koydu.

"Tespit edilen paraların yüzde 90'ının kaynağı Türkler"

Soruşturmayı takip eden kaynaklara göre servetin yarısı iyi muhafaza edilmiş ve kullanılabilir durumda. Ancak diğer yarısı uzun bir süre su altında kaldığı için zarar görmüş ve solmuş bir halde.

Libya Ulusal Ordusu'nun iyi muhafaza edilmiş 80 milyon euroluk kısmı silah ve teçhizat alımında kullandığı düşünülüyor. Geri kalan 80 milyon ise daha sonra deterjanla yıkandığı için kullanılamaz hale geliyor.

İlk kez 2018 yılında Avrupa'da gün yüzüne çıktı

Bu banknotlar ilk defa 2018 yılının yazında Avrupa'da gün yüzüne çıkıyor. Fransız polisine göre tespit edilen paraların yüzde 90'ının kaynağı Türklere dayanıyor. İlk defa bu banknotları değiştirmek için bankaya giden Arap işçiler, söz konusu paraları kaçak olarak çalıştıkları Türk iş verenlerden aldıklarını ileri sürdü.

Paralar takip ediliyor

Servete ait çok sayıda paranın dolaşımda olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler nezdinde konu hakkında soruşturma sürerken, Avrupa Merkez Bankası da seri numaraları bilinen yıpranmış paraların alınmaması için bankalara uyarıda bulunuyor.

Gerçek değerinin yüzde 50'sine satın almışlar

Fransız sahte para ile mücadele birimi, Fransa'nın Limoges kentinde söz konusu parayı kullanan Türk çiftini ise sorguya çekerek, haklarında inceleme başlattı. Çift, yıpranmış banknotları Türkiye'de gerçek değerinin yüzde 50 ila 75'ine satın aldıklarını, bunları daha sonra yaptıkları işlerde kullanarak kullanıma soktuklarını söyledi.

40 bin euroluk banknotu kullanıma soktular

Çiftin, toplamda 40 bin euro değerinde banknotu kullanıma soktuğu düşünülüyor. Soruşturmayı yürüten görevliler, banknotların her yerde çıkmaya devam edeceği uyarısında bulunarak Türkiye'de milyonlarca euronun kaldığını düşünüyor.

Diğer yandan, 2007 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı seçim yardımı aldığı iddia edilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin davası sürüyor. Sarkozy'nin ekim ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.