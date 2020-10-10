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Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu neye uğradığını şaşırdı

Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. Azerbaycan karşılık vererek 38 Ermeni askerini etkisiz hale getirdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

38 ermeni askeri öldürüldü
İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu ağdam iline de saldırdı
Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

Ateşkes öğlen saatlerinde başladı
Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

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