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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (10 Ekim 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8778'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 334.031'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1391 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1391 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 293 bin 145'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414, ağır hasta sayısı 1414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin'' ifadelerini kullandı.

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