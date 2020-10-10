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TFF'den seyirci kararı: 17 Ekim'den itibaren geçerli olacak

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, 17 Ekim'den itibaren Süper Lig de dahil olmak üzere locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar verdi.

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TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, ilgili kurum ve kurullarla görüşerek yaptığı değerlendirme sonucunda TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınmasına karar vermiştir" denildi.

Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulamanın 17 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

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