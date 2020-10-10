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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye flaş çağrı ülkeyi seçime götür

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, "Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" dedi.

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CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, KRT ve Yön Radyo ortak yayınında gazeteciler; İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.  Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye flaş bir çağrıda bulundu.

Yarın seçime gidilecekmiş gibi bütün hazırlıkları yaptıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Aç olan binlerce çocuk, çöp konteynerlerinden geçinen binlerce insan var. Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki 'Yeter artık'... Türkiye'yi seçime götür. Sorumluluk sahibi insanlar bu ülkeyi yönetirler" dedi.

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