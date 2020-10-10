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Osmaniye Kadirli'de yangın! Alevler evlere sıçrayan yangın saatler sonra kontrol altında

HATAY'ın ardından bir yangın haberi de Osmaniye'den geldi. Kadirli ilçesinde ormanda başlayıp çevredeki evlere sıçrayan yangın yoğun çaba sonrası kontrol altına alındı

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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yangın çıktı. Ormanda başlayan ve çevredeki evlere de sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, Kadirli ilçesi Yukarıçiyanlı köyü Halepli Dere mevkisinde, saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere ulaşan yangın, bazı evlerin ahır olarak kullanılan kısımlarına sıçradı. Yangın sonrası köyde yaşayan vatandaşlar, evlerinden tahliye edildi.

Gece saatlerinde söndürüldü

Yangın giderek artarak Yukarı Çiyanlı köyünde bulunan 2 ev ve ahıra da sıçradı. Yangının ilerleyiş istikametinde bulunan evler ise tedbir amaçlı Jandarma ekipleri tarafından boşaltıldı. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.

10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

10 Hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Andırın ilçesi ve Kadirli’de çıkan orman yangınlarının söndürüldüğü haberini Twitter hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda “"Kahramanmaraş Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum." dedi.

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