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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirdiğini bildirdi.

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınaklarda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve çok sayıda patlayıcı ele geçirdi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 2 adet 7.62 milimetre PKMS makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 lançer, 3 el yapımı patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 130 AK-47 fişeği, 49 doçka fişeği, 35 sevk fişeği, 400 kilo amonyum nitrat, 25 kilo TNT, 2 kilo C4 patlayıcı, 3 kilo barut, keskin nişancı malzemeleri, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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