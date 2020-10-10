Çankırı'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14:46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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ÇANKIRI 'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çerkeş’te deprem meydana geldi. ,

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.