Bakan Murat Kurum: Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı sökmüştür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada “Müjdeler olsun, ok yaydan çıkmıştır. Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı sökmüştür. Vakit Türkiye’nin vaktidir" dedi.

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Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Karatay ve Meram İlçe Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, partililere seslendi.

Bakan Kurum, "Biz hiçbir zaman devleti ve siyaseti, milletsiz bir alan olarak görmedik. Bu samimiyetimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Cumhuru yok sayan bir cumhuriyetçilik anlayışına itiraz ettik. Halksız bir halkçılık olmaz, olamaz dedik. Önce Allah’ın, sonra milletin üstünde hiçbir güç tanımadık. Devletle millet arasına demirden dağlar kuranlardan olmadık. Devleti milletle bütünleştirdik, kaynaştırdık, bir kıldık. Bizim için hiçbir zaman 'diğerleri' olmadı. Bu aziz milletin hiçbir ferdinin birini, diğerine tercih etmedik, ayırmadık. Hep 83 milyon büyük ailemiz dedik. Bu cefakar, vefakar milleti nesne olarak görenlerden, oy deposu olarak görenlerden olmadık. Milletimizi, Anadolu coğrafyasının gerçek sahipleri olarak, tarihimizin en büyük öznesi olarak gördük. Milletle yürüdük, yine milletimizle yürümeye devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Müjdeler olsun büyük Türkiye şafağı sökmüştür"

FETÖ'nün darbe teşebbüsleriyle, kapatma davalarıyla, mücadele ettiklerini hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şöyle devam etti: "19 yıl boyunca, bizi hep düz yollar karşılamadı, gül bahçelerinden geçmedik. Dikenli yollardan geçtik, sarp yokuşları tırmandık. Kapatma davalarıyla, karanlık vesayet odaklarıyla, faiz lobisiyle, kendisi içeride kökü dışarıda FETÖ’cü hainlerin, darbe teşebbüsleriyle mücadele ettik. Dağda terörist, düzde şehir eşkıyası olan terör örgütleriyle mücadele ettik. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık, ye’se düşmedik. Rabbimizden ve milletimizden ümidimizi hiçbir vakit kesmedik. Tıpkı Mısır seferinden dönen Yavuz gibi, Sultan Alparslan gibi, şarkın ve garbın sultanı Fatih Sultan Mehmet gibi; vatanımıza mazlumların sevinç gözyaşlarıyla, şanlı zaferlerle, kutlu müjdelerle döndük. Çünkü biz güçlü devletimiz, aziz milletimiz ve şanlı ordumuzla tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak dedik. Büyük Türkiye’ye inandık, Geleceğin Güçlü Türkiye’sine inandık. Şimdi AK Parti’nin kalesi Konya’dan diyorum ki; bu inancın karşısında hiçbir güç duramaz. Bu davayı hiç kimse hedefinden uzaklaştıramaz. Müjdeler olsun, ok yaydan çıkmıştır. Müjdeler olsun, büyük Türkiye şafağı sökmüştür. Vakit Türkiye’nin vaktidir"

"Şehirlerimizi güçlü kılmamız gerekiyor"

Güçlü bir Türkiye için, şehirlerin daha güçlü hale gelmesi gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, "Şimdi daha güçlü bir Türkiye istiyorsak, şehirlerimizi daha güçlü kılmamız gerekiyor. Konya bugün hamdolsun, Güçlü Türkiye’nin en Güçlü Şehirlerinin başında gelmektedir. 81 şehrimizde olduğu gibi, tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ecdadın emaneti, tarih ve kültür başkenti Konya’mızı ihya etmek için de tüm çabamızı, tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bu aziz şehre, bu şehrin vefalı, güzel insanlarına hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.