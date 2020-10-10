Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.