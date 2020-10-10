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13 ilde aranan çete lideri Bursa'da yakalandı

İŞ insanlarını dolandırdığı iddiasıyla 13 ilde aranan dolandırıcılık çetesi lideri Mehmet Ali Bayram (39), Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Bayram, tutuklandı. 

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Farklı bölgelerdeki 13 ilde iş insanlarını dolandırdığı gerekçesiyle aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'dolandırıcılık çetesi' lideri Mehmet Ali Bayram'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde olduğu saptandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte kimlik kullandığı belirlenen  Mehmet Ali Bayram ile beraberindeki Z.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınarak, 

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Bayram ve Z.Y. sorgularının ardından Gemlik Adiyesi'ne sevk edildi. Mehmet Ali Bayram, tutuklanarak cezaevine gönderildi, Z.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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