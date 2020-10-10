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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan para için eğiliyor' yalanıyla ilgili yeni açıklaması olay oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan Katar Emiri önünde para için eğiliyor" iddiasını yalanlayan görüntüler sonrası ne söyleyeceği merak konusuydu. KRT'ye konuk olan Kılıçdaroğlu, "Fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT ve Yön Radyo ortak yayınında gazeteciler; İnan Demirel, Akif Beki ve Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı. 

Erdoğan'ın Katar Emiri Temim önünde eğildiği iddiası görüntülerle yalanlanmasından Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması polemiği alevlendirecek türden.

"Biraz ezik bir şeyler talep etmeye gelen bir ruh hali"

Erdoğan'ın ezik durduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, 'Öyle bir ruh hali var. Fotoğraftaki ruh hali bir vatandaş olarak beni rahatsız etti' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu programda şunları söyledi:

"(Katar Emiri) Kolundan çekiyor 'gel yahu sen burada bırak bunları der' gibilerden"

"Fotoğrafı görmüyorlar mı onlar? Emir nerede o nerede. Göz varsa, objektif olarak bakarlar ve görürler. İki taraf ta oturup selamlama yapabilir. Öbür tarafta böyle bir şey yok. Siz devleti temsil ediyorsunuz. bir ülkenin devlet başkanı bu pozisyonda olmamalı. Ama bu saygınının sınırlarını aşan bir davranış türü. Biraz ezik bir şeyler talep etmeye gelen ve o talebinin kabul edilmesini isteyen bir ruh halini o fotoğrafta görüyorsunuz. Fotoğraftaki ruh hali beni rahatsız etti. Karşıdaki kişinin hiç umurunda bile değil. Kolundan çekiyor 'gel yahu sen burada bırak bunları der' gibilerden. Sade bir vatandaş olarak beni rahatsız etti."

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