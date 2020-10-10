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Şenol Güneş'in gözüne girdi! Efecan Karaca'ya ödül

Almanya maçının yıldızı Efecan Karaca'nın müthiş performansı, hocası Şenol Güneş tarafından ödüllendirildi. Efecan, Rusya karşısında da sahada olacak.

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmada ise Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı. 1 ay aradan sonra üçüncü maçında Rusya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

Panzerler karşısında harika bir performans sergileyen ve bir gol atan Efecan Karaca'nın, Rusya maçında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca ileri uçta Almanya karşısında görev yapmayan Burak Yılmaz'ın yer alması bekleniyor.

Bu sezon zirve yaptı
Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Efecan Karaca, bu sezon performansı ile zirve yaptı. Almanya karşısında attığı golün ardından Panzerler'in hocası Joachim Löw'ün bile dikkatini çeken yıldız oyuncu, Milli Takım’ın vazgeçilmezlerinden olacak.

Stoper tandemi bozulmuyor
Fanatik'te yer alan habere göre; sol kanatta yüksek ihtimalle kritik maçlarda ön plana çıkan Kenan Karaman forma şansı bulacak. On numarada ise Milan'da sergilediği futbol ile göz kamaştıran Hakan Çalhanoğlu olacak. Savunmanın sağında Nazım’ın yerine Zeki Çelik, sol bekte Hasan Ali’nin yerine Umut Meraş’ın olması bekleniyor. Stoper tandeminde ise Almanya karşısında olduğu gibi Merih Demiral ve Kaan Ayhan oynayacak.

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