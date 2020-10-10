BIST 1.166
DOLAR 7,86
EURO 9,29
ALTIN 487,66
HABER /  YEREL

Kırklareli'nde yaşandı! Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi köy meydanında gezerken yakalandı

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi yakalandı.

Abone ol

Balaban köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak köy meydanında gezdiği tespit edilen M.Ö. ihbar üzerine jandarma ekiplerince yakalandı.

M.Ö. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan M.Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Youtube'a video yükleyip tek tek tespit edip yorum yazandan 2500 TL istedi
Osman Müftüoğlu:Yağmurda ıslanan maske işe yaramıyor
Kaynanasını virüs bulaştırmasın diye öldürmeye kalkan damada 20 yıl hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 maddelik çözüm önerileri kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
Fenerbahçe'de 18 transferden sonra acı itiraf: Biz yanlış yaptık
Samatya'da balıkçı teknesi alabora oldu 2 kişi öldü yaralılar var
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de bir kadın banyoda ölü bulundu
Şikayet yağdı! Pakistan TikTok'u yasakladı
Yüzüne asit atan saldırganı affeden Berfin'den itiraf: Pişmanım
LeBron James'in 40 sayısı Lakres'e şampiyonluğu getirmedi
Kadro dışı kalan Boyd'un hocasından Beşiktaş'a tepki
Tablet başvurusu yapma ekranı 2020 başvuru formu doldurma
Yorumlar