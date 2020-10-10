Fenerbahçe'de 18 transferden sonra acı itiraf: Biz yanlış yaptık

Süper Lig’de transfer sezonunun şampiyonu olan ve 18 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe’de Erol Bulut’un Emre Belözoğlu’na bazı serzenişlerde bulunduğu öğrenildi.

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Takımı baştan aşağı yenilenen ve iki tane 11 yapma şansı bulunan Erol Bulut’un özellikle sol öne iyi bir oyuncu istediği öğrenilirken yönetimin transfer sezonunu Perotti ile kapatmasıyla birlikte genç teknik adamın hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

En formda isim Ferdi

Vatan'ın haberine göre; elinde Garry Rodrigues, Thiam, Ferdi Kadıoğlu ve Perotti tercihleri olmasına rağmen bu isimlerden yeteri kadar randıman alamayacağını düşünen Erol Bulut sol kanat çalışmalarına devam ederken 4 futbolcu içerisinde Ferdi Kadıoğlu’nun diğer arkadaşlarına göre formda olması teknik heyeti hayli memnun ettiği belirtildi.

''Sol tarafa transfer yapmayarak yanlış yaptık''

Perotti’nin sakatlık problemleri ve istikrarsızlığı, Thiam’ın tam olarak o mevkinin adamı olmaması ve Garry Rodrigues’in göz ardı edilmesi Ferdi Kadıoğlu’na gün doğururken Erol Bulut’un Emre Belözoğlu’na ‘Kalitesini ispat etmiş, tartışılmayan bir isim alabilirdik uzun maratonda Ferdi’nin nasıl performans sergileyeceğini tam olarak bilmiyoruz sol tarafa transfer yapmayarak yanlış yaptık’ dediği ifade edildi.