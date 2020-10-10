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İbrahimovic koronavirüsü yendi!

Serie A takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip corona virüs hastalığını atlattığı bildirildi.

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Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Covid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

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