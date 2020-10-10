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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 4 farklı ilçede terör örgütü PKK üyelerinin bulunduğu 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

6 kişi gözaltına alındı
Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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