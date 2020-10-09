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Türkiye'den yeni Navtex! Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 9 Kasım'a kadar Akdeniz'de

Türkiye'nin yayınladığı yeni Navtex ilanına göre; Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de 10 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında araştırma yapacak.

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Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Midilli Adası'nda da Navtex ilan edildi
Öte yandan Türkiye, 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir Navtex ilan etti.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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