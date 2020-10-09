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Galatasaray'dan dikkat çeken maaş açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Ali Sami Yen’i anma töreninin ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolculara ekim ayına kadar ödemelerin yapıldığı, indirimi kabul etmeyen iki futbolcuya ise maaşların eksik ödendiğini açıklamasının ardından bu konuda yeni gelişmeler yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan mutabakat sonunda iki futbolcuya da yüzde 15 indirimli şekilde ödemelerin yapıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Kovid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."

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