Bakan Kasapoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken iddiasına yanıt

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyaretinde para için eğitildiği iddiasına tepki gösterdi.

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Ankara’nın Altındağ ilçesinde planlanan spor tesisleri temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ve Kuveyt seyahatlerinde beraber olduğunu belirterek, “Ülkemiz gerek coğrafi konumu gerek tarihsel backgroundu itibariyle her zaman çok önemli mücadelelerin içerisinde yer almış bir ülke. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son 18 yılda dış politikada ve her alandaki gücümüz ortada. Birkaç gün önce Katar ve Kuveyt seyahatlerinde Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Dün açıkçası o seyahatler üzerinden ortaya konulmaya çalışan algı birilerini halen sayın cumhurbaşkanımızın o dünya literatürüne giren dik ve şahsiyetli duruşunu anlamadıkları gibi onun tevazusunu, vakur duruşunu, şefkatini ve merhametini anlandıklarını gösteriyor. Ama biz biliyoruz ki bu aziz ve asil millet bugüne kadar tıpkı Cumhurbaşkanımızın dik duruşu gibi onun arkasında dik durdu. Dik durmaya da devam edecek. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.