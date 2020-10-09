Son dakika Azerbaycan, Hadrut ve 8 köyü Ermeni işgalinden kurtardı

AZERBAYCAN, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinden son dakika Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köyü kurtardı. Önemli gelişmeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu., Aliyev, "İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan" dedi.

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Azerbaycan ile işgalci Ermenistan çatışmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre; kardeş Azerbaycan, Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köyü kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Aliyev'in açıklamaları:

Öz topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz. Ordumuz Hadrut kasabası ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Çayırlı, Kışlak, Efendiler dahil 8 köy kurtarıldı.

Erivan'ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Ermenistan'ın askerleri işgalcilerdir. Ermenistan'ın elinde Azerbaycan ordusuna ait hiçbir teçhizat yoktur.

Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.

"İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın topraklarımızdan"

Onlar bizim gücümüzü gördüler, irademizi gördüler. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize tesir edemez. Kime yalvarırsan yalvar, hiçbiri bize tesir edemez. Biz hak yolundayız, biz öz topraklarımızı geri alacağız. Toprak bütünlüğümüzü sağlayacağız. İşgalciye son şansı veriyoruz, çıkın bizim topraklarımızdan.

Paşinyan'a zor soru: "Ne oldu verdi? Ne oldu kaçtı?''

Paşinyan demişti ki "Azerbaycan'a bir karış toprak vermeyeceğim" demişti, "ne oldu verdi? Ne oldu kaçtı?"

Kendi ülkesini dünyada bu kadar rezil eden başka bir lider yoktur.

Bizim muharebemiz mülki vatandaşlarla değil. Biz ne edeceğimizi iyi biliyoruz.

Onların dersini vermeseydik, toprakları vermeyeceklerdi. Biz zorladık onları. Oturuyorlar sıçan gibi. Hani senin kahramanlığın?

Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum.

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.

Ermenistan'a diz çöktürdük. Onları kovacağız. Bayrağımız bütün işgal edilmiş topraklarda dalgalanacak. Karabağ Azerbaycan'dır.