Ermenistan'a destek çağrısında bulunmuştu! Cardi B Azerbaycanlılardan özür diledi

15 milyon takipçisine seslenen rapçi, ”Bir emlak yatırımı için kalabalık bir yerdeydik ve Ermeni kökenli olan danışmanım o arada bana, Ermenistan’a karşı bir soykırım girişimi olduğunu ve bu konuda bir paylaşım yapmamı rica etti. Ben de neden olmasın dedim ve broşürü incelemeden paylaştım. Danışmanımın etkisinde kaldım.” dedi.