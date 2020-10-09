Karabağ'da çatışmalar duracak mı? Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova’da

AZERBAYCAN ve Ermenistan dışişleri bakanları, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ile ilgili görüşme yapmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Abone ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki gerginliği ele almak için iki ülkenin bakanlarını Moskova’ya davet etmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ’daki gerginlikle ilgili yapılacak görüşme için Moskova’ya gitti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan tarafının Moskova’da planlanan görüşmeye katılımlarını doğruladığını ifade etmişti.