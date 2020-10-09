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Kastamonu'da karantinada olması gereken kişiler yolculuk ederken yakalandı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen 3 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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Tokat'tan İstanbul'a giden bir otomobil, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında yol kontrolü sırasında polis noktasında durduruldu.

Kovid-19 nedeniyle ikametlerinde karantinada olması gereken 3 kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Otomobildeki 3 kişi il merkezindeki KYK yurduna yerleştirildi.

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