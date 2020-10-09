Velilerden yüz yüze eğitim isyanı! İlkokulda 30 ders 12'ye düşüyor

12 Ekim Pazartesi gününden itibaren ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar ile ortaokul 8 ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyor. Ancak yüz yüze eğitimde çocukların, kendi öğretmenleriyle yaptıkları ders sayısının yarı yarıyadan fazla eksilmesi velileri isyan ettirdi.

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Yüz yüze eğitimin nasıl olacağıyla ilgili okullara gönderilen ve okulların da velilere yaptıkları bilgilendirme öğrenci velilerini şaşırttı. Pazartesi gününden itibaren haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler, haftada sadece iki gün okula gidecek ve 30'ar dakikalık 6'şar ders görecek.

Sınıflar, ikiye bölünecek. Öğrencilerin yarısı haftanın ilk iki günü, diğer yarısı ise değer iki günü okula gidecek. İlkokullarda Türkçe 6, Matematik 3, Hayat bilgisi 1 ve Fen Bilimleri 1 ve Yabancı dil 1 olmak üzere 30'ar dakikalık yüz yüze 12 ders verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun dersleri ise uzaktan eğitimle devam edecek.

Uzaktan eğitimde haftada 5 gün, günde yarımşar saatlik 6 dersi öğretmenleriyle canlı ders olarak yapan ilkokul öğrencilerin yüz yüze eğitimin başlamasıyla hafta içi 3 günü boşalmış olacak. Öğretmenler haftada 4 gün yüz yüze eğitim yapacağı için kalan bir günde de öğrencilere 6 canlı ders yapabilecek. Böylece öğrencilerin haftada en az 30'ar dakikalık 12 dersi kaybolmuş olacak.