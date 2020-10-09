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Sinop'ta muhtar parmak ısırttı yıllık 50 bin lira köylünün cebinde kaldı

İhlas Haber Ajansı

SİNOP'un Saraydüzü ilçesine bağlı Uluköy Muhtarı Cemil Başoğlu yaptığı işler ile diğer muhtarlara örnek teşkil ediyor. Köye güneş panelleri kuran, itfaiye aracı kazandıran ve fırın inşaatına başlayan muhtar, şimdi de doğal gaz getirmeyi planlıyor.

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Daha önce köye kurdurduğu güneş panelleri ile gündeme gelen Uluköy Muhtarı Cemil Başoğlu, köyde eksikliği hissedilen birçok konuda çalışma gerçekleştiriyor.

Güneş paneli kazandırdı

Köye ilk olarak güneş panelleri kuran Başoğlu, buradan yılda 50 bin TL tasarruf ediyor.

Köylü kendi ekmeğini üretecek

Çalışmalarını sürdüren Muhtar Cemil Başoğlu, köye muhtemel yangınlarda ilk müdahale için kullanılmak üzere itfaiye aracı kazandırdı. Bunun yanında fırın inşaatına da başlayan Cemil Başoğlu, köylünün kendi ekmeğini üreteceğini ifade etti.

Su deposu yapıldı dogalgaz yolda

İleriye dönük çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başoğlu, "Köyümüzün sorunlarını bir bir ele alıyoruz, gece-gündüz ne yapabiliriz diye düşünerek hareket ediyoruz. Bu kapsamda köyümüze muhtemel yangınlarda kullanılmak üzere bir adet itfaiye kazandırdık. Yine köyümüzün kendi ekmeğini üretmesi için bir fırın inşaatına da başladık. 500 tonluk içme suyu deposu ile su sorunumuzu çözdük. Yol sorunlarımız da asfaltlama çalışmalarımız da devam ediyor. İleriye dönük yapmış olduğumuz çalışmalar için de girişimlerimiz var. İnşallah doğal gazı köyümüze getireceğiz. Tabii, bu gibi hizmetleri yaparken bizlere desteğini esirgemeyen Saraydüzü Kaymakamlığına, Özel İdare Müdürlüğü ve personeline ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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