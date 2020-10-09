Ankapark’ta tahliye kararı! 30 gün mühlet verildi

750 milyon dolar harcandıktan sonra hayalet şehre dönen Ankapark için sona gelindi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında işletmesi özel bir şirkete verilen Ankapark’ın 30 gün içerisinde tahliye edilmesini istedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ancak atıl durumda kalıp demir yığınına dönüp çürüyen Ankapark için sona gelindi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş, maliyetini 750 milyon dolar olarak açıkladığı ve 2018 yılında işletmesi özel bir şirkete verilen Ankapark'ın geri alınması için harekete geçti. Parkın 30 gün içerisinde tahliye edilmesi istendi.

7 ay sonra kapatıldı

Birçok sivil toplum kuruluşu ve akademisyenin karşı çıkmasına rağmen yapılan tesisin 30 gün içerisinde belediyeye teslim edilmesi, aksi halde kaymakamlık yolu ile tahliyesinin sağlanacağı bildirildi. Ankapark'ı işletmeye başlayan ve müşteri gelmediği için 7 ay sonra parkı hizmete kapatan şirket, 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL kirayı ödemedi.

Ankara Belediyesi ihtar çekti

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi de sözleşmeyi fesih öncesi 90 günlük fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödemeyi yapmayan şirketin ihaleyi aldığında teminat mektuplarının karşılığı olarak yatırdığı 26 milyon 400 bin TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir olarak kaydedildi.

"30 gün içerisinde tahliye edin"

90 günlük fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından Belediye, işletmeciye sözleşme gereği parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde son ihtarnameyi gönderdi. Ankapark'ın bundan sonraki akıbetine sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve vatandaşların fikri alınarak karar verecek.