Çankırı'da DEAŞ operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
ÇANKIRI'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Abone ol
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 5 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolleri sonrasında emniyete götürülen şüphelilerden 1'nin DEAŞ'ın finans işlerini yürüttüğü, 4'ününde Suriye bölgesinde sözde savaşçı olduğu öğrenildi.