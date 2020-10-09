BIST 1.157
DOLAR 7,94
EURO 9,37
ALTIN 488,63
HABER /  GÜNCEL
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Ahmet Çağdavul etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 5 işçinin şehit edildiği saldırıların faillerinden Ahmet Çağdavul olduğu belirlendi..

Abone ol

Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında; Şırnak Silopi ilçesi Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca dün müşterek gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan Eyaleti Cudi Cephesi Derebaşı-Kösreli Takım sorumlusu olarak faaliyet yürüten Baran Kıçi kod adlı Ahmet Çağdavul olduğu tespit edildi.

Teröristin; 28 Mayıs 2020 tarihinde Silopi ilçesi Şuri Tepe bölgesinde güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 işçinin şehit edilmesi, 17 Haziran 2020 tarihinde Silopi ilçesi Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 işçinin EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi eylemlerinin failleri arasında olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselişe geçti! Gram altın 489 çeyrek altın 799 liradan satılıyor
Fransız Le Monde yazdı: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor onlardan korkmuyor
CNN muhabiri neye uğradığını şaşırdı! Önce bağırdı sonra kutuyu attı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar! Adana'da yüzde 66 azalma oldu
Türkiye’nin nüfusu 13 yılda 12,5 milyon arttı! En az nüfus bakın hangi ilde
Bilim Kurulu Üyesi Murat Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk devletlerine önemli mektup
Aile hekimi değistirme formu 2020 nasıl doldurulur?
Tekirdağ'da cami bahçesinde öldürüldü! Katil zanlısı yakalandı: 3 kişiyi öldürecektim
Eşcinsel sevgilisiyle kiralık katil tutup, kocasını vurdurttu
Fahrettin Altun'dan ABD açıklaması: Üzerimize düşeni yapıyoruz
Tablet başvurusu yapma ekranı 2020 başvuru formu doldurma
Yorumlar 1 yorum