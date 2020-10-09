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Bakan Adil Karaismailoğlu: Biz çalıştıkça yollarımızı tıkayan daha da artıyor

Demirören Haber Ajansı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda yaptığı ziyarette, bölgeye yapılan yatırımlara değinerek, "Ne yazık ki biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor." dedi.

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Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilçedeki esnafla görüşmesinin ardından Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. 

"Değişimden vazgeçmeden gelişimi sürdüreceğiz"

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  Dünyanın gıptayla baktığı, örnek aldığı çok büyük projeler yaptıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Kimsenin yapamaz, hayal edemez dediği işleri bir bir bitiriyoruz. Bir taraftan dünyaya laf anlatıyoruz, bir tarafta dünyayı yönetiyoruz, bir tarafta ülkemizde vatandaşlarımızın dertleriyle ilgileniyoruz. Tek amacımız milletimizin duasını almak. AK Parti'nin sağlam temellerini 'halka hizmet, hakka hizmettir' diyen, siz değerli teşkilatlarımız, biliyorum ki partimizin temelini hizmet için çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani sizler oluşturuyorsunuz. Keza bu nedenle AK Parti, son 18 yıldır, değişimin, gelişimin yeniliğin öncüsü haline geldi. Değişimden vazgeçmeden gelişimi sürdüreceğiz" dedi.

Bölgeye refah huzur barış gelmesini istemiyorlar

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti olarak sadece bugünleri planlamayıp, geleceğe ışık tuttuklarını ifade ederek, bölgeye huzur ve barışın gelmesini istemeyenlerin olduğuna dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, "Bu parti kuruluşundan bugünlere gelene kadar çok meşakkatli yollardan geçti. Ne yazık ki biz çalıştıkça, yollarımızı tıkayan daha da artıyor. Biz AK Parti olarak, 2023, 2053, 2071 hedeflerini ortaya koyarak bu doğrultuda gece gündüz çalışırken, Türkiye'nin doğusuyla batısına aynı hizmeti götürme gayreti içindeyken, ülkemizin ulaşım ve iletişimini geliştirirken, birileri milletimizin hizmetine sunmaya çalıştığımız hizmetleri durdurmakla, engellemekle meşgul. Biz, para ile pul ile yapılabilecek her şeyi yapabiliriz. Ama bazı şeyler vardır ki, para ile pul ile olmuyor. Eğer bir toplumda, kardeşlik, dostluk, barış bozulduysa bunu yeniden tesis etmek çok zordur. Ülkemizde de 40 yıla yakın süredir kardeşliğimizi bozmaya çalışan iç ve dış mihraklar var, PKK'sı var, FETÖ'sü var, bir de bunların siyasi kanatları var. Bunlar kardeşlerimizi öldürmekle kalmıyorlar, direkt kardeşliğimizi hedef almış durumdalar. Bölgeye, refah, huzur, barış gelmesini istemiyorlar. Ama bilsinler ki her ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar. Ne bizim bin yıllık kardeşliğimizi bozabilirler, ne de bizi bölgeye yaptığımız yatırımlardan caydırabilirler. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, bizim amacımız refahı, zenginliği, ülkenin dört bir yanına dağıtmak. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ne varsa, Mardin'de de olacak, Bitlis'te de olacak, Ağrı'da da olacak" diye konuştu.

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