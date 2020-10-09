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Ayten kayınvalideye ne oldu Zuhal Topal'la Ayten Çayırdere öldü mü?

FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programının bu haftaki yarışmacılarından olan Ayten Çayırdere'ye ne oldu sorusu merak konusu oldu. 8 Ekim tarihinde yarışan Ayten kayınvalidenin öldüğü açıklandı. Bu haberin ardından gelini Gülşen Çayırdere ile yarışmaya katılan Ayten kayınvalidenin hayatı merak edildi.

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Zuhal Topal'la Sofrada programında bu hafta yarışan Ayten Çayırdere'ye ne oldu öldü mü araştırması başladı. Hafta içi her gün ekranlara gelen ve beğeniyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada yemek yarışmasında yarışmacı Gülşen Çayırdere'nin kayınvalidesi Ayten Çayırdere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yarışmanın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün yarışan Ayten Anneye rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun..." notu yer aldı.

Ayten Çayırdere  kimdir: Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında yarışan Ayten Çayırdere 18 yıl önce eşini kaybetmiş. Ayten Hanım yarışmaya 20 yıllık gelini Gülşen Çayırdere ile beraber katılmıştı. Ayten Çayırdere aslen Trakyalı.

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