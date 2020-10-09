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Luis Suarez'den gol sevincinde Fernando Muslera'ya destek

İhlas Haber Ajansı

URUGUAY'ın yıldız futbolcu Luis Suarez, Şili ile oynadıkları karşılaşmada penaltıdan attığı golden sonra alkışlık harekete imza attı. Yıldız futbolcu, arkadaşı Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'ya destek mesajı gönderdi.

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Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili ile evinde oynadığı maçta Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera unutulmadı. 39. dakikada penaltıdan bulduğu gol sonrasında yıldız futbolcu Luis Suarez, üzerinde 'Güçlü olun' yazan tişörtü ile destek verdi.

Muslera geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlamış daha sonra da ameliyat edilmişti. Fernando Muslera ayrıca bir süre önce annesini de kaybetmişti.

Muslera da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Luis Suarez'e bu desteğinden dolayı teşekkür etti. Mücadeleyi Uruguay, Luis Suarez ve Maxi Gomez'in golleri ile 2-1 kazandı. Şili'nin tek golünü ise Alexis Sanchez kaydetti.

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