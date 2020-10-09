Meteoroloji'den yeni uyarı: Marmara'ya gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji, Marmara Bölgesinin Kuzey ve Doğu kesimindeki vatandaşları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana'da beklenen hava durumu bildirilirken yurt geneline dair tablo da paylaşıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı dolu yağışı İstanbul'u pas geçerken, yeni hava durumu tahmininde şiddetli yağış uyarısı bulunuyor. Hava sıcaklığı 8 derece inip mevsim normallerine geriledi. Meteoroloji bugün için geçtiği iki uyarıda şiddetli fırtına, toz aşımı ve yağış için uyarı verdi.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu uyarısı verdi. İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Dolu yağışı riski var mı?
İTÜ Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, twitter hesabından son bilgileri paylaştı. Orhan Şen'e göre İstanbul için dolu riski kalmadı. Orhan Şen şu bilgilere vierdi:
- İstanbul dahil marmara da dolu yıldırım su baskını tehlikesi kalmadı. Akşam İstanbul'da kuvvetli olmayan yağmur var. Sıcaklık 10 C düştü. Yani 20C.
-Türkiye de yağış Isparta - Bolu hattında. Ankara'nın batısı Uşak ın doğusu genişliğinde Bartına kadar uzanıyor. Bu bölgede yağış kuvvetli. Artık yaz giyim alışkanlıklarınızı bırakın. Bu pandemi döneminde üşütmeyin üzerinize mont ceket almadan dışarı çıkmayın. Önemli