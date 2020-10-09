Meteoroloji'den yeni uyarı: Marmara'ya gök gürültülü sağanak geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün sabah saatlerinden itibaren Ankara’nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu uyarısı verdi. İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.