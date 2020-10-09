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Fransız Le Monde yazdı: Erdoğan, ABD ve Rusya ile alay ediyor onlardan korkmuyor

FRANSA'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'de yayınlanan yazıda, ''Devasa bölgesel güç olan Erdoğan'ın Türkiye'si, Kremlin ve Beyaz Saray ile dalga geçiyor'' ifadeleri yer aldı.

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Fransız Gazete Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ konusunda dünyanın büyük ülkelerine meydan okuduğunu, Moskova ve Washington'dan korkmadığını yazdı.

"ABD ve Rusya'dan korkmuyor''

Türkiye'nin, bir taraftan Azerbaycan'ın operasyonlarına arka çıkarken, diğer taraftan Rusya ve ABD'yi kontrol altında tuttuğu aktarıldı. Yazıda, "O (Erdoğan), Moskova ve Washington'dan korkmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın büyüklerine meydan okuyor." denildi. Yazıda şu görüşlere de yer verildi:

"Amerikalılar ve Ruslar nerede?'' 

"NATO üyelerinden biri olan Türkiye, Dağlık Karabağ cephesini müttefiklerini uyarmadan uyandırırken Amerikan liderliği nerede? Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Ermenistan'ı ezerken, Rusların geleneksel 'nüfuz bölgesindeki üstünlüğü nerede?

"Erdoğan, Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor'' 

Erdoğan'ın Türkiye'si Kremlin ve Beyaz Saray'la alay ediyor. Vladimir Putin'nden Donald Trump'a...

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