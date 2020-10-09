BIST 1.157
DOLAR 7,93
EURO 9,35
ALTIN 487,98
HABER /  GÜNCEL
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor" denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan'ın savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama, "Sinsi bir tezgâh peşinde koşan Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerleri olan Goranboy, Terter, Ağdam ve Füzuli bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Savaşı, Karabağ dışında sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışan Ermenistan savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor" denildi.

Paylaşımda, Ermenistan'ın saldırdığı sivil yerleşim yerlerinden fotoğraflar da yer aldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamalar! Adana'da yüzde 66 azalma oldu
Türkiye’nin nüfusu 13 yılda 12,5 milyon arttı! En az nüfus bakın hangi ilde
Bilim Kurulu Üyesi Murat Gündüz: Okullarda düzensiz kalabalıkların oluşması engellenmeli
Son dakika AİHM'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ret! Kabul edilemez
Davutoğlu'ndan sert YEP eleştirisi! Piyasalara güven vermek için 4 madde sıraladı
Macron 'Türkiye çökecekti para verdin kurtuldu' dedi Katar Emiri bakın ne cevap verdi!
ÖNCEKİ HABERLER
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
11 yaşındaki Elif göz doktoru olacaktı YPG saldırısında şehit oldu
CNN muhabiri neye uğradığını şaşırdı! Önce bağırdı sonra kutuyu attı
İnşirah süresi ne zaman okunur cuma günü ne zaman okunur?
Mersin'de sanayi sitesinde yangın
GATA'dan atılan Menzilci Ali Edizer eşinin sonuçlarına baktı diye erkek doktora saldırmış!
Yorumlar