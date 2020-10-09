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Abdulkadir Ömür devlerin kıskacında! Ocakta kapıya dayanacaklar

Transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen Trabzonspor'un yıldızı Abdulkadir Ömür'ü takibe alan takımlar gün geçtikçe artıyor. Avrupa kulüpleri ocakta kapıya dayanacak.

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Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, her geçen gün yıldızını parlatmayı sürdürüyor.

Millî takımın Almanya ile yaptığı hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren yıldız oyuncu hem oyuna hareketlilik getirmiş hem de son uzatma dakikalarında Kenan'ın attığı golün hazırlayıcısı olmuştu. Abdülkadir'in Almanya maçında tribünde scoutlar tarafından izlendiği ortaya

Monaco çok istekli
Geride bıraktığımız sezonda Nice, Atalanta ve Milan tarafından istenen genç yıldız, Trabzonspor'un teklifleri reddetmesiyle takımda kalmıştı. Fransa ekibi Monaco ile İtalyan kulübü Atalanta'nın oyuncu izleme komitelerinin bir kere daha Abdülkadir için olumlu notlar tuttuğu öğrenildi. Özellikle Monaco'nun devre arası transfer döneminde kapıyı çalmaya hazırlandığı belirtildi.

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