Fuat Oktay'dan eski bakan Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 9, 2020