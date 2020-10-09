Banu Alkan eşi kimdir Gürbüz Hanif ile evlendi mi?

Türk sinemasının afroditi, efsane oyuncusu Banu Alkan'ın hayatı sık sık merak ediliyor. Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya gelen Banu Alkan'ın gerçek adı Remka Rebroyna'dır. 17 yaşındayken evli ondan çok büyük olan Gürbüz Hanif ile tanışan Banu Alkan hiç resmi olarak evlenmemiştir. Gürbüz Hanif ile 20 yıl birlikte yaşamıştır.

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62 yaşındaki Banu Alkan hayatı ile sık sık magazin basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk sinemasının afroditi, güzelliği ile baş döndüren ve Yeşilçam'ın efsane oyuncusu olan Banu Alkan aslen Hırvatistan'nın Dubrovnikli ve gerçek adı Remka Rebroyna. 5 kardeş olan Banu Alkan'ın ailesi Türkiye'ye göç edince Alkan soyadını almışlar. 17 yaşındayken Türk sinemasıyla tanışan Banu Alkan'ın yolu o dönem yapımcı Gürbüz Hanif ile keşişmiş ve hayatı değişmiş. Evli olan ve kendinden yaşça çok büyük olan Gürbüz Hanif ile aşk yaşayan Banu Alkan'ın bu ilişkisi 20 yıl sürmüş. Gürbüz Hanif kanser hastalığına yakalanıp vefat edince ilişkileri bitmiş. Banu Alkan Gürbüz Hanif'ten sonra kimseyle uzun bir ilişki yaşamdı ve hiç resmi bir evlilik yapmadı. Banu Alkan'ın çocuğu yok.

Banu Alkan kimdir: Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan’ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Ailece Türk vatandaşı olup "Alkan" soyadını aldılar ve Remka, önce "Yaprak" sonra da "Banu" oldu. Sonra İstanbul'a taşınarak Kartal’da ikamet ettiler ve çocukluğunun büyük bir bölümü orada geçti. Kartal Maltepe Lisesinde başladığını öğrenimine lise 2.nci sınıfta ara verdi. Gençliğinde rüyalarını süsleyen mankenliğe 16 yaşında LCC kurslarına giderek başladı ve Aydan Adan-Füsun Özben Mankenlik Ajansı’nın kadrosuna girerek bazı reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçı, 17 yaşındayken evli ve zengin bir işadamı olan Gürbüz Hanif’le birlikte olmaya başladı. 20 yıla yakın süren bu ilişki, Hanif’e kanser teşhisi konmasından kısa bir süre sonra ölmesiyle sona erdi. Alkan bu 20 yıl boyunca oldukça rahat bir hayat yaşamıştı. Banu Alkan 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortada görünmedi.

1998 yılında, “Neremi” adlı bir albüm çıkartarak gündeme oturdu. Oyuncunun şarkısı, sesi ve yorumu uzun süre eleştirildi ve ilgi odağı oldu. Alkan, 2001 yılında “Tuzu Kurular” ve 2005 yılında da “Kızma Birader” isimli televizyon dizilerinde oynadı. Banu Alkan, 1975 – 1989 yılları arasında çektiği filmlerle de, çıkardığı albümle de adından sürekli söz ettirmeyi başaran bir isimdir. “Afrodit” lakaplı sanatçı, her zaman olumlu tepki toplamasa da sürekli gündemde kalmayı başarmaktadır. Sinema kariyerine son veren sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında olmayı sürdürüyor.