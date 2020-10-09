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Macron 'Türkiye çökecekti para verdin kurtuldu' dedi Katar Emiri bakın ne cevap verdi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Fakat para verdin ve onun üzerine Erdoğan kurtuldu" diye sitem etti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani'nin Erdoğan'ın Katar'da darbe girişiminden kendisini kurtardığını belirterek, "Ölene kadar o benim babamdır" yanıtını verdiği ortaya çıktı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor. Her fırsatta Türkiye'yi dünya kamuoyuna şikayet edip ülkemize karşı faaliyet yürüten terör örgütlerine her türlü desteği veriyor.

Bununla yetinmeyen Macron, Türkiye dostu ülkelerin liderleriyle görüşüp kafa bulandırmaya kalkıyor.  Gazeteci Metehan Demir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani ile görüşmesiyle ilgili çok çarpıcı bir detay aktardı.

Macron ile ilgili kamuoyunun bilmediği bir alçaklığı Demir, tv100 sitesindeki köşe yazısında böyle aktardı:

"Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Fakat para verdin ve onun üzerine Erdoğan kurtuldu"

"Bu düşmanlıklar serisinin sonuncusunu Katar’da gerçekleştirmiş. İnanılacak gibi değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed al-Sani ile görüşmesinde, ‘’Türkiye ekonomik olarak çökecekti. Fakat para verdin ve onun üzerine Erdoğan kurtuldu" demiş.

"O girişimden beni Erdoğan kurtarmıştı. Ölene kadar o benim babamdır"

Katar Emiri ise Macron'un haddini aşan sözlerine, "Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri 2017 Haziran'ında darbe girişimi yapmaya kalkmıştı. O girişimden beni Erdoğan kurtarmıştı. Ölene kadar o benim babamdır. Onunla birlikte olmaktan asla vazgeçmeyeceğim" yanıtını vermiş. Nasıl ama!"

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