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Azerbaycan ve Ermenistan'dan Putin'in davetine olumlu yanıt

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki müzakerelere katılacaklarını doğruladı" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan Azerbaycan’a saldırılar düzenlemesiyle başlayan gerilime müdahale etmek için girişimlere başladı.

Kremlin Sarayı’ndan gece saatlerinde yapılan açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın ölen askerlerin ve esirlerin takası konularında toplantı daveti yaptığı belirtildi. 

'Çatışmalar dursun' çağrısı
Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeden sonra 2 ülkenin dışişleri bakanlarına davet gönderdiği aktarılırken açıklamada Putin’in bölgede ateşkes çağrısı yinelendi.

9 Ekim’de Moskova’ya davet
Putin’in çağrısından sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nın 9 Ekim tarihinde Moskova’da planlanan toplantıya katılım sağlayıp sağlamayacağı sorularını cevaplayarak, “Bakü ve Erivan, Moskova’daki görüşmelere katılım sağlayacaklarını doğruladılar. Şuan için hazırlıklar devam ediyor” dedi.

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