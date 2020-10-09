BIST 1.156
DOLAR 7,94
EURO 9,35
ALTIN 487,11
HABER /  SPOR
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Hıncal Uluç: Fatih Terim ve Sergen Yalçın gönderilmeli

Hıncal Uluç, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görevine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Abone ol

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında gündemi değerlendirirken Fatih Terim ve Sergen Yalçın için ağır sözler sarf etti.

Fatih Terim'in sahayı terk etmesini değerlendiren Uluç, ''Fatih Terim sahadan kaçtı. Maç bitmeden bir teknik direktörün maçı terk etmesinin adı dünyanın her yerinde kaçmaktır. O işi sahadaki oyunculardan biri yapsaydı, o futbolcuyu Galatasaray bir daha oynatır mıydı?" dedi.

''Sen paraları al, heriflere saldır''
İki hocanın da yönetimlere tavırlı olmasının doğru olmadığını belirten yorumcu, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta, Fatih Terim'in Galatasaray'da işi yok. Bu iki başkan yeteri derecede fiziksel ve moral güce sahip olsalar ikisi de gitmişti. Gitmesi de gerekirdi. Siz herhangi bir Avrupa kulübünün teknik direktörünün, başkanı bu kadar açık eleştirip göreve devam ettiğine şahit oldunuz mu? Bana sormadan transfer yapıyorlar diyen Sergen Yalçın, o zaman gidiyorum der. Yok ya, sen paraları al, heriflere saldır... Öyle yağma yok." ifadelerini kullandı.

''Kimse limitler ne oldu demiyor''
''Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu sene kaybetmesi mucize olur.'' diyen Uluç, ''Transferin şampiyonu Fenerbahçe" deniyor ama kimse limitler ne oldu demiyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin durumunda olsaydı ve bu kadar transfer yapsaydı bu medya Galatasaray'ı transfer şampiyonu mu ilan ederdi, yoksa Nihat Özdemir'i istifa mı ettirirdi?. Fenerbahçe'yi medya şampiyon yapacak, hakemler şampiyon yapacak, limiti aşan transferler şampiyon yapacak. Üçü de usulsüz." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Kars Valisi’nin namazını çok samimi buldum
İYİ Parti Milletvekilleri Koray Aydın'ın istifasını istedi! Akşener ne cevap verdi
Öğrencilerin yaşadığı şehirlere korona darbesi: Ev kiraları düştü, kafeler boş kaldı
Joachim Löw'ün mest olduğu Türk: Kim bu çocuk?
Trump'ın işine ne zaman döneceği belli oldu! Biden'a da çağrı yaptı
Donald Trump: Beni Çin hasta etti
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Urla'da tekneye operasyon! Çok sayıda sığınmacı yakalandı
Cumhurbaşkanı kararıyla Petrol-İş’in grevi ertelendi
Merve Dizdar yaşı kaç aslen nereli Merve Dizdar oynadığı diziler
Erzincan'daki feci kazayı görenler mucizeye tanıklık etti
Güney Kore'de 33 katlı gökdelen bir anda alev topuna döndü! Çok sayıda yaralı var
Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim Eda Gürkaynak yaşı kaç?
Yorumlar