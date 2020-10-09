BIST 1.150
DOLAR 7,95
EURO 9,35
ALTIN 487,53
HABER /  YEREL
ADV Özak Göktürk'te yeni bir yaşam başlıyor
ADV Bitcoin ile yüksek kazanç sağlayın

Erzincan'daki feci kazayı görenler mucizeye tanıklık etti

İhlas Haber Ajansı

ERZİNCAN'da yol kenarındaki direğe çarparak hurdaya dönen araçta, sürücüsünün burnu bile kanamadan kurtuluşu mucizeyi gözler önüne serdi.

Abone ol

Kaza, Erzincan- Erzurum karayolu Akyazı Mahallesi'nde anayol üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 24 FF 135 plakalı Turgut Gençali idaresindeki çekici Erzurum istikametinden Erzincan istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç trafik işaret direğine çarparak durabildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibi sürücünün ilk kontrolünü yaparak kaza alanından ayrıldı. Direğe saplanarak durabilen ve hurdaya dönen araç sürücüsü ise kazadan şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aynur Aydın hamam pozlarıyla görenlerin ağzını açık bıraktı işte o cesur pozlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Kars Valisi’nin namazını çok samimi buldum
Öğrencilerin yaşadığı şehirlere korona darbesi: Ev kiraları düştü, kafeler boş kaldı
Joachim Löw'ün mest olduğu Türk: Kim bu çocuk?
Trump'ın işine ne zaman döneceği belli oldu! Biden'a da çağrı yaptı
Donald Trump: Beni Çin hasta etti
Ali Edizer hakkında flaş gelişme!
ÖNCEKİ HABERLER
Güney Kore'de 33 katlı gökdelen bir anda alev topuna döndü! Çok sayıda yaralı var
ABD'li astronot Chris Ferguson ilk insanlı uzay seferine 'ailevi sebepler yüzünden' katılamayacağını duyurdu
Daum'dan itiraf: Fenerbahçe'ye imza atmadan önce faturasını ödenmesini istemiş
Akşener'den Koray Aydın'ın istifası için bastıran vekillere: Partiye zarar vermeyin
İsrail Ürdün'le de anlaştı! Birbirlerinin hava sahasını kullanacak
Sakarya saatlik hava durumu sağanak başladı!
Yorumlar