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Aynur Aydın hamam pozlarıyla görenlerin ağzını açık bıraktı işte o cesur pozlar

Şarkıcı Aynur Aydın, sütyen paylaşımlarının ardından hamam fotoğraflarıyla ortalığı salladı. Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Karantina döneminde yaptığı sütyen paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aynur Aydın, bu kez cesur hamam paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. 

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Aynur Aydın, hamamda verdiği pozları Instagram hesabından "Hamam sefası" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Aydın'ın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Üstelik Aynur Aydın'ın hamam fotoğraflarına yalnızca beğeni değil bir o kadar da yorum geldi.

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