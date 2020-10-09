Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan karara göre, Çelik'in savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddettiği, kendisinin yargısız infaza tabi tutulduğunu ve asıl mağduriyeti kendisinin yaşadığını belirterek yasama dokunulmazlığının kaldırılmaması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.

"Oy çokluğuyla karar verilmiştir"

Söz konusu kararda "Mardin milletvekil Tuma Çelik sözlü savunmasını yaptıktan sonra müzakere işlemi tamamlanmış ve oylama işlemine geçilmiştir. Yapılan oylama sonucu, Anayasa'nın 83'üncü ve İçtüzüğün 133'üncü maddeleri gereğince, Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1231) ve Eki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/11364 numaralı soruşturma dosyası bakımından yargılamanın devamını sağlamak ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Tuma Çelik hakkında Mardin'de 2018 yılında bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Çelik, "Partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suiistimal edilmemesi için Partim HDP'den istifa etme kararını aldım. Bilinmelidir ki gerçekle alakası olmayan bu iddia üzerine açılan soruşturma dosyasından adil bir yargılama olması durumunda kesinlikle beraat edeceğime inanıyorum" açıklaması yaparak HDP milletvekilliğinden istifa etmişti. HDP, daha sonra Tuma Çelik'i partiden ihraç etmişti. Tuma Çelik, TBMM'de dokunulmazlığının kaldırılmasını görüşen komisyona bir savunma da iletmişti. "Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığının soruşturmanın hiçbir aşamasında müvekkilimi davet edip kendisinin olaya ilişkin bilgisine başvurmamıştır" denilen savunmada, "Ayrıca, kendisinden hiçbir şekilde DNA örneği alınmamıştır. Şikayetçinin soyut iddialarını hiç irdelemeden gerçekliğini sınamadan hatta iddialar içerisindeki çelişkileri bile gidermeden çok özensiz bir soruşturma yürüterek müvekkilimin bütün hayatını etkileyecek haksız ithamda bulunmuştur" ifadeleri kullanılmıştı. Aynı komisyonun şikayetçi olan kadın ile görüştüğü de basına yansımıştı. Bu ifadelerdeki iddiaya göre kadın HDP'den iki milletvekilinin kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söylemiş ve "O günden beri nefes alamıyorum" demişti.