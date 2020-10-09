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İzmir'de hastanelik olan 18 kişinin sahte içkiden zehirlendiği iddiası

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de sahte içkinin, 18 kişiyi zehirleyerek hastanelik ettiği belirtildi. Olayda görme ve işitme kaybı yaşayan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Ayrıca ilerleyen saatlerde gelen haberde 1 kişinin öldüğü aktarıldı.

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Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 18 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı.

Şahıslar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldılar.

1 kişinin öldüğü 17 kişinin de tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmelerinin ardından art arda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı baharatçılar ile depolara baskın yaptı.

Sahte etil alkol sattığı belirlenen baharatçı hakkında yasal işlem başlatılırken, bir aktara ait depoda da 5'er litrelik 5 şişede sahte etil alkol ele geçirildi. Sahte etiketler bulundu. Polisin operasyonu sürüyor.

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