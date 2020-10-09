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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. 

Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.

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