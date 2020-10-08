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Ali Edizer hakkında flaş gelişme!

Sosyal medyada Türk Medeni Kanun ile ilgili sözleri tepki çeken Dr. Ali Edizer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla görevden el çektirildi.

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Sosyal medyadaki tepki çeken paylaşımları nedeniyle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunca hakkında inceleme başlatılan ve sözleşmesi feshedilen Dr. Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı.

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki başhekim yardımcılığı sözleşmesi feshedilen ve görevinden alınan Ali Edizer'in kadrosu, Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin önerisiyle, Güdül Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Edizer'in, soruşturmanın selameti açısından Bakan Fahrettin Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de el çektirildiği öğrenildi.

Edizer hakkındaki idari soruşturma devam ediyor.

Edizer'in erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısında bulunması ve medeni kanunu hedef alan açıklamaları tepkilere yol açmıştı.

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