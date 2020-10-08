Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' sözüne efsane cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Katar Emiri es-Sani önünde eğildi" iddiasına sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla cevap verdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretiyle ilgili bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Erdoğan benim siyasi rakibim ama bu kadar eğilmesi benim ağırıma gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun söz konusu iddiasına yanıt verdi.

"Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" notuyla yaptığı paylaşımında, "Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan'ın paylaştığı videoya dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi.

Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020

Ak Parti'den de yanıt gecikmedi

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" eleştirisinde bulundu.