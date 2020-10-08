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UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya Türkiye maçı seyircili olacak

Demirören Haber Ajansı

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve biletler satışa çıktı.

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Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak.

Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.

Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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