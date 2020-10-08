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Yüz yüze eğitim konusunda ikinci aşamanın detayları da belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim'de başlayacak olan ikinci aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla duyurdu.

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Genelgeye göre, okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. İlkokulda 2 gün 12 saat yüz yüze, 1-2-3-4-8. sınıflarda ise haftada 2 gün, toplam 12 ders saati olacak.

Genelgede, "İmam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak. İlkokul ve Ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak." ifadelerine yer verildi.

5 sınıfta daha yüz yüze eğitime geçilecek
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitimin kapsamının genişletme kararı aldıklarını belirterek, "2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflarda belirlenen kurallar çerçevesinde yüz yüze eğitimi başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitime başlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

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